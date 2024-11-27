Цифровые валюты признаны имуществом и облагаются налогом

26 ноября Совет Федерации одобрил закон о налогообложении доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, а также от ее покупки и продажи.

Это правительственный законопроект с изменениями в НК в части налогообложения цифровой валюты.

Операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС.

Доходы от операций с цифровой валютой станут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами.

С 2025 года ставка НДФЛ по данным операциям составит 13%, а при превышении дохода в 2,4 млн рублей в год — 15%.

При операциях с цифровой валютой, полученной в результате майнинга, налоговая база рассчитывается по рыночной котировке цифровой валюты на дату получения дохода.

Доход (выручка) от реализации цифровой валюты будет определяться исходя из фактической цены реализации, но не ниже рыночной котировки, уменьшенной на 20%. Доходы можно будет уменьшать на понесенные в связи с майнингом расходы. При покупке цифровой валюты ее стоимость определяется исходя из цены приобретения, но не выше рыночной котировки цифровой валюты, увеличенной на 20%.