⏳ Не забудьте сегодня уплатить налоги

Сегодня нужно уплатить:

НДС – 1/3 суммы за 3 квартал 2024 года;

налог на прибыль – второй ежемесячный авансовый платеж за 4 квартал 2024 года;

налог на прибыль – ежемесячный авансовый платеж за октябрь 2024 года (если расчет из фактической прибыли);

акцизы за октябрь 2024 года;

НДФЛ за период с 1 по 22 ноября 2024 года;

страховые взносы за октябрь 2024 года.

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