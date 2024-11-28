Как продавцу получить акт сверки взаиморасчетов от торговой площадки: появились будущие правила

Новый федеральный закон «О платформенной экономике в РФ» (пока не внесен в Госдуму) урегулирует предоставление сведений оператором (электронная торговая площадка, маркетплейс, агрегатор) продавцу.

Согласно ст. 10 проекта закона, партнер (продавец) вправе через личный кабинет запросить у площадки акт сверки взаиморасчетов и иные документы, связанные с его формированием и определенные в договоре между ним и оператором.

Эти документы оператор предоставляет в личный кабинет партнера в течение 7 рабочих дней с даты направления соответствующего требования.

Также установлено, что оператор должен актуализировать эти документы и размещать их в ЛК партнера не реже 1 раза в месяц.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее мы сообщали, что введут правила заполнения карточки товаров на маркетплейсах.