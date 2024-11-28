Как продавцу получить акт сверки взаиморасчетов от торговой площадки: появились будущие правила

Согласно ст. 10 проекта закона, партнер (продавец) вправе через личный кабинет запросить у площадки акт сверки взаиморасчетов и иные документы, связанные с его формированием и определенные в договоре между ним и оператором.
Эти документы оператор предоставляет в личный кабинет партнера в течение 7 рабочих дней с даты направления соответствующего требования.
Также установлено, что оператор должен актуализировать эти документы и размещать их в ЛК партнера не реже 1 раза в месяц.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Ранее мы сообщали, что введут правила заполнения карточки товаров на маркетплейсах.
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