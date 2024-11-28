ЦБ отреагировал на резкие скачки курсов валют последние дни

С 28 ноября и до конца 2024 года Центробанк не будет покупать валюты «в рамках зеркалирования» операций Минфина по реализации бюджетного правила. Решение принято для снижения волатильности финансовых рынков.

Так ЦБ отреагировал на ситуацию, которая в последние дни складывалась на валютном рынке РФ. 27 ноября доллар вырос до 114,5 руб. за единицу, евро — до 120,5 руб., юань превысил отметку 15 руб.

Регулятор прекращает покупку валюты на рынке для снижения волатильности, но будет продолжать операции по продаже валюты в размере 8,40 млрд рублей в день.

Заявлено, что решение о возобновлении операций на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила, будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки будут проведены в течение 2025 года.

Ранее мы писали, что курс юаня поднялся выше 15 рублей, а доллар стоит уже 112 рублей.