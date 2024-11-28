К МФО будут применять строгие меры за некачественную передачу сведений в БКИ

ЦБ намерен применять штрафы за ошибки, которые допускают микрофинансовые организации (МФО) при передаче данных в бюро кредитных историй (БКИ).

Меры будут включать штрафы за каждое выявленное нарушение. Акцент направят на качество данных кредитных историй физических лиц как наиболее уязвимой категории заемщиков. В связи с этим регулятор будет фокусироваться на процессах и процедурах обработки данных при формировании кредитных историй.

«Микрофинансовые организации все-таки несут большую социальную ответственность. Не такие большие суммы, не такие большие расхождения в абсолютном выражении, но именно большое количество граждан, у которых кредитная история неверно учитывается, поэтому к микрофинансовым организациям мы будем относиться со всей строгостью», — сказал директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков.

МФО обяжут на регулярной основе проводить анализ сопоставимости сведений в своих информационных системах и данных, направленных в БКИ. Особое внимание они должны уделять качеству предоставляемых сведений, пишет Finmarket.