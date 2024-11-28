Страховое возмещение по вкладам могут повысить до 3 млн рублей

Максимальная сумма страхового возмещения для банковских вкладов и депозитов увеличится с 1,4 до 3 млн рублей.

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, по которому максимальный размер страхового возмещения по вкладам вырастет с 1,4 до 3 млн рублей.

Сумму в 1,4 млн рублей установили в конце 2014 года, с тех пор значительно выросли и цены, и зарплаты. Кроме того, на фоне роста ключевой ставки банковские вклады стали привлекательными для хранения денег.

«Принятие законопроекта позволит укрепить доверие граждан к банковской системе, защитит интересы большинства вкладчиков, повысит эффективность денежно-кредитной политики», — сказано в пояснительной записке.

На 1 августа 2024 года средства россиян на счетах и депозитах достигли 50,39 трлн рублей. С начала года в среднем растут на 700 млрд рублей каждый месяц.