Нельзя принудительно отправлять сотрудников в отпуск за свой счет

Об этом напоминает Минтруд в письме от 22.10.2024 № 14-6/ООГ-6128.

Отпуск без содержания может быть предоставлен работникам по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам.

Кроме того, есть ряд случаев, когда работодатель не может отказать работнику в такой просьбе.

Но в любом случае инициатива должна исходить от работника.

В связи с временным снижением объема работы отправлять сотрудников в принудительный отпуск без содержания нельзя.

Ошибки в оформлении и оплате отпусков могут привести к жалобам со стороны сотрудников и внеплановым проверкам трудовой инспекции, чтобы избежать проблем, мы собрали всю важную информацию в курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП». После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 55%. Старт потока 1 декабря.