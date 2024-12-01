Судебная практика: работник получил 1,5 года ограничения свободы за пиратскую версию Windows

В ноябре 2024 года Приморский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Николая Уразовского, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 273 УК РФ за использование вредоносных компьютерных программ.

Следствием установлено, что гражданин, являясь работником одного из научно-исследовательских центров Минобороны, установил на служебный ноутбук пиратскую сборку «Windows Zver». Он был осведомлен о вредоносных свойствах операционной системы и тем самым желал нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

Эксперты подтвердили, что данная «сборка» предназначена для несанкционированного получения конфиденциальной информации пользователя без его согласия, а также позволяет внедрить на компьютер иные вредоносные программы путем изменения настроек системы безопасности операционной системы.

Уразовский вину признал. Дело рассматривалось в особом порядке.

В итоге суд назначил наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года.

Об этом сообщает телеграм-канал МВД «Вестник Киберполиции России» со ссылкой на тг-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

МВД предупредило, что ПО из неизвестных источников может содержать вшитые вредоносные процессы и скрипты. Поэтому следует минимизировать использование пиратского софта.