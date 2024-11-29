IT-компании, рестораны и отели получат федеральный инвестиционный вычет: регламент принят

Кабмин утвердил механизм применения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), который начнет действовать с 1 января 2025 года. Он закреплен постановлением от 28.11.2024 № 1638.
Предприниматели смогут на 3% уменьшить платеж по налогу на прибыль, но только при условии, что эти средства будут инвестировать в развитие производства.
«Эта мера направлена на поддержку не только традиционных секторов экономики, но и высокотехнологичных отраслей, включая телекоммуникации и информационные технологии. Речь идет о центрах обработки данных, операторах мобильной связи и интернет-провайдерах», — сказал руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
ФИНВ смогут получить:
предприятия по добыче полезных ископаемых;
компании в сфере обрабатывающих производств, кроме пищевой промышленности и производства табака и напитков;
организации, которые поставляют электричество, газ и пар;
предприятия общественного питания;
гостиницы;
IT-компании и те, кто ведет деятельность в сфере телекоммуникаций;
научные организации.
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