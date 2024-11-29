IT-компании, рестораны и отели получат федеральный инвестиционный вычет: регламент принят

У предпринимателей появится больше возможностей уменьшить налог на прибыль в 2025 году. Новый вычет смогут применять IT-компании, гостиницы и общепит.

Кабмин утвердил механизм применения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), который начнет действовать с 1 января 2025 года. Он закреплен постановлением от 28.11.2024 № 1638.

Предприниматели смогут на 3% уменьшить платеж по налогу на прибыль, но только при условии, что эти средства будут инвестировать в развитие производства.

«Эта мера направлена на поддержку не только традиционных секторов экономики, но и высокотехнологичных отраслей, включая телекоммуникации и информационные технологии. Речь идет о центрах обработки данных, операторах мобильной связи и интернет-провайдерах», — сказал руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

ФИНВ смогут получить: