ФНС: в дроблении бизнеса появился новый критерий — экономия на НДС

Налоговики предупредили, что лимит в 60 млн рублей для освобождения от НДС будут считать по доходам всей группы компаний и ИП.

Заместитель начальника контрольного управления ФНС Константин Новоселов заявил, что среди критериев дробления бизнеса появится новый признак — разделение деятельности на несколько компаний или ИП с целью избежать уплаты НДС.

С 1 января 2025 года предприниматели на УСН должны платить НДС, если их годовой доход превышает 60 млн рублей. ФНС считает, что у бизнеса появится соблазн применять схемы дробления, которые уже не связаны с налогом на прибыль, но касаются НДС. Об этом пишут «Ведомости».

Если будет существовать два лица с выручкой до 60 млн рублей, но их суммарный доход по группе превысит этот лимит, то бизнес должен заплатить НДС по ставке 5%.

«Потому что если мы говорим о дроблении, то для определения налоговых обязательств рассматриваем группу как единое целое», — сказал Новоселов.

Компании, у которых прогнозируемые доходы в 2025 году превысят 60 млн рублей, будут должны перевести деятельность на одно юридическое лицо либо изменить организационную структуру, чтобы исчислять НДС по новым правилам.