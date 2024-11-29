Законопроекты

Налоговые долги с физлиц будут взыскивать без решения суда

Чтобы снизить нагрузку на суды, кабмин хочет взыскивать налоговые долги физлиц во внесудебном порядке. Счета россиян блокировать не будут.

В Госдуму внесли правительственный законопроект, по которому начнет действовать внесудебный порядок взыскания налоговых долгов с физических лиц.

Без участия суда власти смогут взыскать обязательства по уплате НДФЛ и имущественных налогов, которые зачисляют в консолидированные бюджеты регионов. Это сделали для того, чтобы сократить нагрузку на судебную систему. Сейчас при отсутствии спора, суды занимаются констатацией задолженности и выдают разрешение на ее взыскание.

Если налогоплательщик не согласен с суммами в налоговом уведомлении, то можно подать в ИФНС заявление о перерасчете или жалобу. Если россияне по-прежнему будут не согласны с начислениями, им разрешат оспорить сумму в судебном порядке. Взыскивать налоговые задолженности без суда будет можно только при отсутствии спора.

«Принимая во внимание особый правовой статус налогоплательщиков-физических лиц, законопроект не предусматривает возможности приостановления операций по счетам таких налогоплательщиков», — сказано в пояснительной записке.

С 2016 по 2023 год суды ежегодно выносили до 6 млн приказов о взыскании обязательных платежей, из которых отменяют не более 5%. Ожидается, что внесудебное взыскание задолженности принесет бюджету 22,5 млрд рублей.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 ноября 2025 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.

AZIYA ONLINE

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