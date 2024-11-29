Несовершеннолетние покупатели не смогут войти в отдел с алкоголем

В Госдуме предложили ограничить доступ к алкоголю в магазинах. Спиртные напитки запретят размещать в общих залах.

Депутат Андрей Свинцов внес в Госдуму законопроект о запрете продавать алкоголь в общем зале магазина. Он считает, что продавать спиртное можно только в помещениях, куда запрещен вход лицам до 18 лет.

По наблюдениям депутата, алкоголь располагается во всех отделах магазина. Вино могут выставить рядом с фруктами и колбасами, пиво — со снеками, солениями и другими продуктами питания. Такие напитки стоят даже на витринах возле касс.

«Законопроект гласит, что розничная продажа алкогольной продукции допускается исключительно в специализированных магазинах или помещениях (отделах, секциях) в которые доступ лицам, не достигшим 18 лет запрещен», — сказано в пояснительной записке.

По мнению Свинцова, алкогольную продукцию нужно продавать в помещении с отдельным выходом из торгового зала или со стороны улицы.

Если законопроект примут, он начнет действовать с 1 января 2026 года.