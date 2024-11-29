Изменилась форма налоговой декларации УСН

Изменилась форма налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Осенью появился приказ ФНС России от 02 октября 2024 года № ЕД-7-3/813@.

Этим приказом установлена новая форма налоговой декларации.

Приказ вступает в силу со 02 января 2025 года.

Приказ применяется начиная с подачи налоговой декларации за 2024 год.

Обязанность ИП подавать налоговую декларацию не зависит от результатов предпринимательской деятельности. То есть налоговую декларацию по УСН ИП должны подавать и при отсутствии дохода от предпринимательской деятельности, облагаемой в рамках УСН.

ИП должны подать налоговую декларацию за 2024 год не позднее 25 апреля 2025 года.

Что может быть, если не подать налоговую декларацию:

Если не подать налоговую декларацию в течение 20 рабочих дней после дедлайна, то налоговая может приостановить операции по расчетным счетам ИП.

Если не подать налоговую декларацию, то налоговая может оштрафовать: 5 процентов от неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате на основании несвоевременно представленной налоговой декларации, за каждый полный или неполный месяц просрочки. Есть низший и высший пределы штрафа — не менее 1 000 рублей и не более 30 процентов от суммы налога, подлежащей уплате.

Налоговые декларации, в том числе уточненные, сдаются по тем формам, которые действовали в тот период, за который подается декларация.