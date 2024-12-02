Зарплата иностранцев-ВКС облагается НДФЛ по ставкам 13% и 15%

Шкала НДФЛ высоквалифицированных иностранцев (ВКС) такая же, как и для россиян: до 5 млн рублей – 13%, свыше 5 млн рублей – 15%.

Разъяснение дает Минфин в письме от 07.11.2024 № 03-04-05/109436.

При этом в общем случае зарплата иностранцев-налоговых нерезидентов облагается по ставке 30% (по п. 3 ст. 224 НК). Но если по итогам года сотрудник-иностранец стал резидентом, то к нему применяют ставку 13% и 15% (по п. 1 ст. 224 НК).

Однако для иностранцев-ВКС действует ставка НДФЛ по п. 3.1 ст. 224 НК. Она составляет 13% с дохода до 5 млн рублей и 15% с дохода свыше 5 млн рублей.

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