Электронные документы можно не распечатывать

Документы должны храниться в том виде, в котором они были составлены.

Такая норма прописана в ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Таким образом, бумажные документы хранятся только в бумажном виде без перевода в электронный вид, электронные – в электронном.

Распечатывать электронные документы не надо.

Вместе с тем, бухгалтер может это делать, если так удобнее с ними работать, но это не будет оригиналом документа.

А вы распечатываете документы, полученные через ЭДО? Анонимный опрос Да, мне так удобнее Нет, не вижу в этом смысла Проголосовали 8 человек

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