Правительство может разрешить маркировать алкоголь из-за границы на складах импортеров

Сейчас маркировка алкогольной продукции разрешена на таможенных складах при условии действующей лицензии на хранение алкоголя.

Для ввоза алкоголя организация должна иметь лицензию на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, которая позволяет в том числе хранить закупленный алкоголь на собственном складе.

При этих условиях импортеры, имеющие собственные таможенные склады, не могут на них наносить маркировку ввозимой ими алкогольной продукции в рамках эксперимента по маркировке алкогольной продукции.

Чтобы предоставить возможность большему количеству участников внешнеэкономической деятельности принимать участие в эксперименте, Минфин предлагает внести соответствующие изменения.

Импортерам можно будет маркировать ввозимый ими алкоголь на собственных таможенных складах при наличии действующей лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции.