Минфин советует списывать бензин на расходы по нормам

Расходы на содержание служебного транспорта уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль. И они должны быть обоснованы и документально подтверждены.

Разъяснение дает Минфин в письме от 24.09.2024 № 03-03-06/1/91832.

В НК нет положений по нормированию этих расходов, а также не установлены правила определения обоснованности таких расходов.

Вместе с тем при определении обоснованности затрат на приобретение топлива для служебного авто можно учитывать Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенные в действие распоряжением Минтранса от 14.03.2008 № АМ-23-р.

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