❕ Когда реорганизация не помешает IT-компании применять налоговые льготы

Недавно внесли поправки в НК об условиях применения тарифа взносов 7,6% и ставки налога на прибыль 0% при реорганизации IT-компании.

Разъяснение по этому вопросу дал Минфин в письме от 08.11.2024 № 03-03-06/1/109944.

В общем случае льготная ставка налога на прибыль и пониженный тариф взносов не применяются, если после 01.07.2022 в IT-компании прошла такая реорганизация:

она создана в результате реорганизации (кроме преобразования);

она реорганизована в форме присоединения к ней другого юрлица;

была реорганизация в форме выделения одного или нескольких юрлиц.

Но теперь есть исключения для реорганизованных в 2024 – 2026 годах в форме выделения из них другого юрлица.

Такие компании могут применять льготы:

пониженную ставку по налогу на прибыль в 2024 – 2030 годах, если льготная ставка у компании была в 2023 году;

пониженный тариф страховых взносов с 2024 года, если в 2023 году у компании тоже был пониженный тариф.

Это правило действует, только если было выделение из компании другого юрлица, а не наоборот. Если IT-компания № 1 создана в форме выделения из состава другой организации (№ 2), то льгот у компании № 1 не будет.