При передаче товара своему иностранному филиалу не надо платить НДС

Если российская компания передает товары своему зарубежному филиалу, то это не экспорт и ставки НДС 0% тут нет.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 22.10.2024 № 03-07-08/102363.

Дело в том, что передача товаров между структурными подразделениями одной организации объектом налогообложения НДС не является.

Вопрошающих смутило письмо Минфина от 08.09.2019 № 03-07-08/24657, где сказано про ставку НДС 0%. Но в том письме рассмотрена иная ситуация – когда российская компания №1 передает товар в иностранный филиал российской компании №2.

А если компания №1 передает товар в свой филиал (то есть сама себе), то НДС нет.