В общем случае вознаграждение платежному агенту не включают в ЦФУ при импорте

НДС при импорте товаров считают от таможенной стоимости (ЦФУ). Законодательством не установлена необходимость включения в таможенную стоимость расходов покупателя, связанных с техническим обеспечением перечисления оплаты продавцу.

Поясним, речь, в частности идет про комиссию платежных агентов, к которым прибегают российские компании из-за того, что перечислить деньги напрямую продавцу не представляется возможным из-за санкций.

В общем случае такие комиссии в цену товара не идут и НДС на них не начисляют.

Но ФТС следит, чтобы не было злоупотреблений. Таможенники проверяют действительный экономический смысл таких платежей. Если услуги определенного посредника – это требование продавца, то такой платеж включат в ЦФУ.

Такое разъяснение Минфин дает в письмах от 11.07.2024 № 27-01-21/64709, от 11.07.2024 № 27-01-21/64816.

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