🚗 Как пересчитать киловатты в лошадиные силы для транспортного налога

Организации сами считают транспортный налог, а потом получают сообщение из ИФНС о начисленной сумме. ФНС рассказала, как считать, если мощность двигателя – в киловаттах.

Разъяснение – в письме от 22.11.2024 № БС-2-21/17600@.

Сведения о мощности двигателя, которые необходимы для расчета налога, налоговики получают из ГИБДД.

Налогоплательщики могут пользоваться такой формулой: 1 киловатт-час = 1,35962 лошадиные силы.

Отметим, что единица измерения в виде киловатт-часов (а не киловатт) взята из приложение № 2 к Указанию ЦБ от 08.12.2021 № 6007-У «О страховых тарифах по ОСАГО». Об этом мы рассказывали тут.

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