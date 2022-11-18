Транспортный налог

🚖🐴 Перевод кВт в лошадиные силы для транспортного налога идет через коэффициент: формула от ФНС

Регионы могут устанавливать ставки транспортного налога от мощности двигателя как в киловаттах, так и в лошадиных силах. Как перевести кВт в лошадиные силы, рассказала ФНС.

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Разъяснения даны в письме от 11.11.2022 № БС-3-21/12571@.

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Ориентироваться надо на такие документы:

  • Приложение № 2 к Указанию ЦБ от 08.12.2021 № 6007-У «О страховых тарифах по ОСАГО»;
  • «Физические величины: Справочник» А.П. Бабичев, Н.А. Бабушкина, А.М. Братковский и др.; под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. – Энергоатомиздат, 1991.

ФНС озвучила формулу: 1 киловатт-час = 1,35962 лошадиных сил.

Аналогичное разъяснение ранее налоговики дали в письме от 29.10.2020 № БС-4-21/17774@. О нем мы рассказывали тут.

Тогда наши читатели обратили внимание, что ФНС в формуле использует не киловатты, а киловатт-часы, а это совсем другая единица измерения.

Дело в том, что такая единица заложена в указании ЦБ № 6007-У.

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А вот в вышеназванном справочнике физических величин фигурируют л.с. и Вт (без часов). По нему 1 л.с = 735,499 Вт.

1 кВт = 1/735,499*1000=1,35962 л.с.

Транспортный налог

🚖🐴 Перевод кВт в лошадиные силы для транспортного налога идет через коэффициент: формула от ФНС

Регионы могут устанавливать ставки транспортного налога от мощности двигателя как в киловаттах, так и в лошадиных силах. Как перевести кВт в лошадиные силы, рассказала ФНС.

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