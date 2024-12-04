Более 24 млн экспресс-выписок из ЕГРН получили россияне на Госуслугах

С 1 марта 2023 года на Едином портале государственных услуг появилась возможность получения сведений из витрины данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В результате стало возможным бесплатно онлайн заказать экспресс-выписку из ЕГРН, которая формируется в течение нескольких секунд.

Также в 2023 году на портал Госуслуг выведены все услуги Росреестра, включая кадастровый учет, регистрацию прав и предоставление сведений из ЕГРН. Заявитель может проследить выполнение запроса в личном кабинете.

«Цифровизация процессов, в том числе связанных с учетно-регистрационной деятельностью, позволяет предоставлять гражданам услуги быстро и качественно. Начиная с 2020 года Росреестр сократил срок предоставления сведений из ЕГРН с трех дней до одной минуты. Статистика показывает, что услуга востребована — уже выдано более 24 млн экспресс-выписок. Из них 13 млн — в 2023 году и 11,4 млн — с начала 2024 года», — сказал зампредседателя Правительства Марат Хуснуллин.

По сравнению с 2020 годом доля электронных услуг Росреестра выросла в 3 раза — до 59%. Доля электронной ипотеки — в 9 раз, до 82,3%. Доля электронной регистрации договоров долевого участия выросла в 4,3 раза, до 86,7%.

Заявитель независимо от места своего нахождения может получить информацию из ЕГРН о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, расположенные в любом регионе России, как в виде бумажного документа, так и в электронном виде. Срок подготовки документов — не более трех рабочих дней. Экспресс-выписка формируется в течение одной минуты.

Выписку из ЕГРН в электронной форме можно заказать на портале Госуслуг. Бумажный вариант выписки можно получить, обратившись в ближайший МФЦ.