Правительство подготовило новые поправки для защиты потребителей от навязывания товаров и услуг

Власти отметили, что граждане продолжают жаловаться в Роспотребнадзор на нарушения своих прав.

Кабмином уже принят ряд шагов по защите прав потребителей от навязывания товаров и услуг. С 2023 года банкам запрещено принуждать к приобретению услуг страховых компаний в приоритетном порядке. В КоАП введены штрафы за вынуждение граждан приобретать дополнительные товары.

Однако люди продолжают обращаться в Роспотребнадзор с жалобами на нарушения своих прав, отметил председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Рассчитываем, что предлагаемые изменения позволят нам усилить защиту прав наших потребителей, а также добросовестных предпринимателей, которые избегают подобных уловок в своей деятельности», — сказал премьер-министр.

Поэтому подготовлены новые корректировки в законодательство, согласно которым, чтобы получить дополнительные товары или услуги, покупатель должен дать согласие в письменной форме. При этом у граждан сохраняется право отказаться от их оплаты. Если все же вынудили перечислить средства, человек сможет потребовать от продавца вернуть потраченную сумму.