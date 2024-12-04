Распределенная между участниками доля в ООО облагается НДФЛ

Если доля вышедшего из ООО учредителя распределяется между двумя оставшимися участниками, то у них будет натуральный доход, облагаемый НДФЛ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 20.08.2024 № 03-04-05/78157.

При выходе участника из ООО идет отчуждение доли участника в пользу общества. Затем в течение 1 года эту долю или распределяют между остальными участниками либо предлагают для приобретения им или третьим лицам.

Право учредителя на долю в уставном капитале – это имущественное право. Доходы в виде оплаты организацией за налогоплательщика имущественных прав – это доходы в натуральной форме.

Безвозмездная передача участнику имущественных прав, в частности, доли в уставном капитале, приводит к возникновению дохода в натуральной форме, который облагается НДФЛ.