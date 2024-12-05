Подарки сотрудникам не входят в лимит для стандартного вычета по НДФЛ

Если сотрудник получил подарок – это натуральный доход, но его не учитывают для лимита в 350 тыс. рублей по НДФЛ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.08.2024 № 03-04-05/78796.

Напомним, стандартные вычеты на детей предоставляются, пока доход сотрудника не превысит 350 тыс. рублей.

При подсчете этого лимита учитывают все доходы, облагаемые НДФЛ по ставке из п. 1 ст. 224 НК (13% и 15%).

Доход по дарению облагается НДФЛ по ставке из п. 1.1 ст. 224 НК (13%).

В этой связи доход в виде стоимости имущества, полученного в порядке дарения, для целей предоставления стандартного налогового вычета не учитывается.

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