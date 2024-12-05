ИП на УСН не может отказаться от льготы по НДС

Хочет ИП или нет, но освобождение от НДС в 2025 году он будет применять, если доходы за 2024 год составят менее 60 млн рублей.

Об этом сообщает Минфин в письме от 28.10.2024 № 03-07-11/105054.

Нормами закона № 176-ФЗ отказ от освобождения от НДС не предусмотрен.

В этой связи ИП с доходами менее 60 млн рублей, применяющие с 1 января 2025 года УСН, обязаны использовать освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС.

Ранее аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 02.10.2024 № 03-07-11/95245.

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