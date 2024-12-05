Что надо поменять в договорах упрощенцам, у которых в 2025 году не будет НДС: пример

Бизнес на УСН с доходами менее 60 млн рублей в 2024 году не будет платить НДС в 2025 году. Тем не менее основание для неуплаты НДС в 2025 году у них будет новое, а значит нужно внести изменения в договоры.

Об этом на VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО «Элкод», член Палаты налоговых консультантов Надежа Самкова.

Пример Было: За оказанные услуги Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере 21300 (Двадцать одна тысяча триста) руб. 00 коп., НДС не облагается на основании положений главы 26.2 НК РФ. Стало: За оказанные услуги Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере 21300 (Двадцать одна тысяча триста) руб. 00 коп., НДС не облагается на основании положений п.1 ст. 145 НК РФ.

Если упрощенец с доходами свыше 60 млн рублей в 2025 году должен платить НДС, но реализует товары, работы, услуги, не облагаемые НДС, то это также отражают в договоре со ссылкой на статью 149 НК.

Пример: За оказанные услуги Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере 21300 (Двадцать одна тысяча триста) руб. 00 коп., НДС не облагается на основании положений ст.149 НК РФ.