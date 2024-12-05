😮 Власти могут снять запрет на создание фирм-«матрешек»

Еще в 2022 году Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагал снять запрет на создание фирм, где одна компания владеет 100% другого ООО, а вторая организация также владеет следующей и так далее.

В РСПП аргументировали свою позицию тем, что снятие запрета на такие компании упростит жизнь бизнесу в условиях санкций.

Как сообщает РБК, Минюст скорректировал предлагаемые поправки в законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью», которыми снимается запрет на создание в России компаний-«матрешек».

Принять законопроект планируется в марте 2025 года.