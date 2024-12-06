При начислении налога на имущество надо ориентироваться на ФСБУ 6/2020, ГК РФ и судебную практику

Недвижимое имущество, которое учитывается как ОС, является объектом налогообложения налогом на имущество. Если недвижимость не входит в перечень для налога по кадастровой стоимости, то налоговая база определяется как среднегодовая стоимость.

Об этом рассказывает Минфин в письме от 17.10.2024 № 03-05-05-01/101267.

Актив относят к основным средствам по критериям из ФСБУ 6/2020 «Основные средства». При этом ФСБУ 6/2020 не содержит критериев распределения активов на движимое и недвижимое имущество.

Напомним, налогом облагается только недвижимое имущество.

Вопрос о том, является ли объект недвижимостью, решается в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также складывающейся судебной практикой.