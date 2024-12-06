При начислении налога на имущество надо ориентироваться на ФСБУ 6/2020, ГК РФ и судебную практику

Об этом рассказывает Минфин в письме от 17.10.2024 № 03-05-05-01/101267.
Актив относят к основным средствам по критериям из ФСБУ 6/2020 «Основные средства». При этом ФСБУ 6/2020 не содержит критериев распределения активов на движимое и недвижимое имущество.
Напомним, налогом облагается только недвижимое имущество.
Вопрос о том, является ли объект недвижимостью, решается в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также складывающейся судебной практикой.
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