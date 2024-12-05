На программу льготного кредитования закупок приоритетного импорта выделено более 5 млрд рублей

Распоряжение о выделении средств на субсидирование программы льготного кредитования подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Выделенные средства позволят просубсидировать ранее выданные импортерам кредиты на общую сумму около 140 млрд рублей и сохранить для заемщиков льготную ставку.

В 2024 году на поддержку этой программы в федеральном бюджете было предусмотрено более 14,6 млрд рублей.

Специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции Правительство запустило в мае 2022 года, чтобы помочь предприятиям снизить текущие затраты, наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов. Распоряжение от 4 декабря 2024 года № 3534-р опубликовано на сайте кабмина.

Кабмин уточнил, что в перечне такой продукции — продовольственные товары, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, электроника.