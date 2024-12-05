Можно будет высылать уволенным сотрудникам их трудовые книжки за границу

Об этом рассказала эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».
Работодатель обязан выдать работнику в день увольнения трудовую книжку или с согласия работника направить ее на указанный им адрес.
За задержку выдачи трудовой книжки за работником сохраняется средний заработок, как при вынужденном прогуле.
Но все еще действующий закон СССР от 24.06.1991 № 2261-1 запрещал отправлять трудовую книжку за границу.
Федеральный закон от 22.06.2024 № 145-ФЗ «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов» отменил этот запрет.
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