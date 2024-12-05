Можно будет высылать уволенным сотрудникам их трудовые книжки за границу

С 01.01.2025 года трудовые книжки разрешено вывозить и высылать за границу РФ.

Об этом рассказала эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Работодатель обязан выдать работнику в день увольнения трудовую книжку или с согласия работника направить ее на указанный им адрес.

За задержку выдачи трудовой книжки за работником сохраняется средний заработок, как при вынужденном прогуле.

Но все еще действующий закон СССР от 24.06.1991 № 2261-1 запрещал отправлять трудовую книжку за границу.

Федеральный закон от 22.06.2024 № 145-ФЗ «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов» отменил этот запрет.