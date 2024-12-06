Необлагаемые доходы не включают в лимит 350 тыс. рублей для стандартного вычета по НДФЛ

Стандартный налоговый вычет на детей представляются до месяца, в котором доходы превысят 350 тыс. рублей. В этот лимит включают не все доходы.

Разъяснение дает Минфин в письме от 11.11.2024 № 03-04-05/111039.

Лимит в 350 тыс. рублей определяется исходя из дохода, подлежащего обложению НДФЛ и учитываемого при определении основной налоговой базы.

Таблица с налоговыми базами по НДФЛ на 2024 год – здесь.

Налоговые базы на 2025 год — тут.

Доходы, частично освобождаемые от НДФЛ, учитываются при определении лимита в части, не освобождаемой от налогообложения.

Ранее Минфин пояснял, что в расчет лимита не включают подарки сотрудникам (письмо от 21.08.2024 № 03-04-05/78796).

Напомним, лимит для стандартного вычета в 2025 году составит 450 тыс. рублей.