Необлагаемые доходы не включают в лимит 350 тыс. рублей для стандартного вычета по НДФЛ

Разъяснение дает Минфин в письме от 11.11.2024 № 03-04-05/111039.
Лимит в 350 тыс. рублей определяется исходя из дохода, подлежащего обложению НДФЛ и учитываемого при определении основной налоговой базы.
Таблица с налоговыми базами по НДФЛ на 2024 год – здесь.
Налоговые базы на 2025 год — тут.
Доходы, частично освобождаемые от НДФЛ, учитываются при определении лимита в части, не освобождаемой от налогообложения.
Ранее Минфин пояснял, что в расчет лимита не включают подарки сотрудникам (письмо от 21.08.2024 № 03-04-05/78796).
Напомним, лимит для стандартного вычета в 2025 году составит 450 тыс. рублей.
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