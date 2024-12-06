Минфин объяснил, как считать транспортный налог за неполный месяц

Если регистрация произошла до 15-го числа месяца включительно или снятие с учета произошло после 15-го числа месяца, за полный месяц принимается месяц регистрации (снятия с регистрации).
Если регистрация была после 15-го числа или снятие с учета было до 15-го числа, то месяц регистрации (снятия с регистрации) не учитывается при определении коэффициента.
Таким образом, транспортного налога не будет в случае регистрации и снятия с учета авто за период менее одного месяца (при регистрации и снятии с регистрации транспортного средства в период с 1-го по 15-е число).
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 07.10.2024 № 03-05-06-04/96875.
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