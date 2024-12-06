Для соцвычета по НДФЛ на медуслуги за 2024 год нужна только справка

С этого года ввели новые формы справок для получения социальных налоговых вычетов.

Эти справки заменяют все остальные документы и подтверждают понесенные после 1 января 2024 года фактические расходы.

Формы такие:

Таким образом, если вы заявляете вычет по декларации 3-НДФЛ, то к ней надо будет приложить только справку.

Если расходы понесены до 1 января 2024 года, то необходимо представлять комплект подтверждающих документов (копия договора, чек, копия лицензии) по действующему ранее порядку.