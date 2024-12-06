Для соцвычета по НДФЛ на медуслуги за 2024 год нужна только справка

Эти справки заменяют все остальные документы и подтверждают понесенные после 1 января 2024 года фактические расходы.
Формы такие:
КНД 1151156 (приказ ФНС от 08.11.2023 № ЕА-7-11/824@) – по расходам на лечение;
КНД 1151158 (приказ ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@) – по расходам на обучение;
КНД 1151160 (приказ ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/756@) – по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги;
КНД 1151159 (приказ ФНС от 12.10.2023 № БВ-7-11/736@) – по расходам на страхование;
КНД 1151157 (приказ ФНС от 12.10.2023 № БВ-7-11/737@) – по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение.
Таким образом, если вы заявляете вычет по декларации 3-НДФЛ, то к ней надо будет приложить только справку.
Если расходы понесены до 1 января 2024 года, то необходимо представлять комплект подтверждающих документов (копия договора, чек, копия лицензии) по действующему ранее порядку.
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