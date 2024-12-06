При торговле через маркетплейсы вознаграждение агенту тоже идет в доход

Обычно маркетплейс сразу вычитает стоимость услуг из дохода продавца. Бывает, продавцы на УСН упускают этот момент и могут ошибочно взять за основу сумму, которую маркетплейс перевел на счет, а потом еще отнимают от нее комиссию. В итоге уменьшают налоговую базу и недоплачивают в бюджет.

Как правильно селлерам учитывать свои доходы, в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала Оксана Попова – генеральный директор юридической компании «Легикон-Право».

Инспекторы смотрят обороты по расчетному счету, кассовые чеки, могут запросить книгу учета доходов и расходов и пояснения.

Несмотря на то, что маркетплейс является агентом, и получает деньги от покупателей, в кассовых чеках указан ИНН продавца – того, от чьего имени реализуется товар.

Налоговая видит эти цифры и легко может сравнить выручку от продажи товаров через маркетплейсы и поступления на счет.

Примеры учета вознаграждения маркетплейсу в доходах ФНС давала в письме от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@.