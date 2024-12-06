Страховые взносы

Выплаты по ученическим договорам суд может признать зарплатой: реальное дело

Есть судебная практика по налоговым спорам, когда выплаты по ученическим договорам суд признает зарплатой по трудовым договорам.

Есть постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.12.2021 № Ф09-9055/21 по делу № А76-4285/2021, в котором суд согласился с налоговым органом, что работодатель-страхователь неправомерно не включил в базу по страховым взносам выплаты по ученическим договорам, которые фактически были трудовыми договорами с испытательным сроком.

Этот пример на втором дне VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» привела Светлана Беляева — руководитель УКЦ «Разобраться в налогах», аттестованный налоговый консультант, аккредитованный преподаватель ИПБР, член Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики.

Она пояснила, что в пользу налоговиков в этом споре сыграли следующие факты:

  • отсутствие наставников, которые помогали бы разобраться в новой

    профессии;

  • необоснованность расходов на обучение, так как у

    специалистов (учеников) была необходимая квалификация;

  • несмотря на сложность обучения, во всех ученических договорах

    стоял единый срок — 3 месяца. Этот срок равен испытательному

    сроку.

  • учебные планы не содержали режим занятий, отсутствовали

    количество часов по каждой дисциплине и результаты

    экзаменов.

  • стипендии учитывались как зарплата;

  • в период обучения ученики принимали участие в производственном процессе наравне с действующими сотрудниками;

  • график работы учеников соответствовал графику работы сотрудников;

  • стипендия имела сдельно-повременный характер;

  • на учеников велся табель учета рабочего времени.

Беляева уточнила: если в организации есть утвержденный порядок присвоения квалификации или получения специальности, то образовательную лицензию получать не надо.

При этом работодатель не вправе выдавать сотруднику документы, подтверждающие, что он прошел обучение и получил такую квалификацию или специальность.

Если работник совмещает обучение и работу, то за время обучения ему выплачивается стипендия, а за отработанное время – зарплата.

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