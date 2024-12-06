ЦБ отчитался о состоянии банковского сектора в 3 квартале 2024 года

ЦБ опубликовал отчет о состоянии банковского сектора РФ за июль-сентябрь 2024 года.
Корпоративный портфель по-прежнему быстро увеличивался — 6,4% после 5% за II квартал 2024 года. Основной прирост пришелся на менее чувствительные к ужесточению денежно-кредитных условий сегменты: проектное финансирование строительства жилья и кредитование начатых ранее инвестиционных проектов, реализуемых крупными компаниями.
ЦБ: жесткая денежно-кредитная политика будет способствовать снижению темпов роста корпоративного кредитования до более адекватных уровней в 2025 году.
Рост ипотеки замедлился до 2,4% с 6,3% из-за прекращения массовой нецелевой льготной программы господдержки.
Необеспеченное потребительское кредитование замедлилось до 3,4% с 5,9% в условиях ужесточения макропруденциального регулирования и роста ставок.
Средства граждан на счетах в банках продолжили расти, но медленнее, чем во втором квартале (+3,8% после +6,5%).
Прирост корпоративных средств ускорился до 4,7% с 2,2% — в основном увеличились рублевые средства компаний-экспортеров.
Прибыль банковского сектора составила 1,1 трлн рублей, но общий финансовый результат с учетом отрицательной переоценки ценных бумаг, отраженной напрямую в капитале, был ниже — 0,8 трлн.
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