ЦБ отчитался о состоянии банковского сектора в 3 квартале 2024 года

По его подсчетам, снизился рост выдачи ипотеки и необеспеченных кредитов. Корпоративное кредитование продолжило активно расти, а розничное — замедлилось.

ЦБ опубликовал отчет о состоянии банковского сектора РФ за июль-сентябрь 2024 года.

Корпоративный портфель по-прежнему быстро увеличивался — 6,4% после 5% за II квартал 2024 года. Основной прирост пришелся на менее чувствительные к ужесточению денежно-кредитных условий сегменты: проектное финансирование строительства жилья и кредитование начатых ранее инвестиционных проектов, реализуемых крупными компаниями.

ЦБ: жесткая денежно-кредитная политика будет способствовать снижению темпов роста корпоративного кредитования до более адекватных уровней в 2025 году.

Рост ипотеки замедлился до 2,4% с 6,3% из-за прекращения массовой нецелевой льготной программы господдержки.

Необеспеченное потребительское кредитование замедлилось до 3,4% с 5,9% в условиях ужесточения макропруденциального регулирования и роста ставок.

Средства граждан на счетах в банках продолжили расти, но медленнее, чем во втором квартале ( +3,8% после +6,5%).

Прирост корпоративных средств ускорился до 4,7% с 2,2% — в основном увеличились рублевые средства компаний-экспортеров.

Прибыль банковского сектора составила 1,1 трлн рублей, но общий финансовый результат с учетом отрицательной переоценки ценных бумаг, отраженной напрямую в капитале, был ниже — 0,8 трлн.