НДФЛ за отчуждение права на получение патента платит сам сотрудник-изобретатель

Если сотрудник что-то изобрел и у него есть право на получение патента, его можно передать работодателю. Но НДФЛ будет платить сам сотрудник.

Разъяснение дает Минфин в письме от 07.11.2024 № 03-04-05/109863.

Доход с вознаграждения за передачу права на патент облагается НДФЛ. Но работодатель в данной ситуации не будет налоговым агентом.

Физлица самостоятельно производят исчисление и уплату НДФЛ с доходов, полученных от продажи имущественных прав. Также они должны сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Вместе с тем, Минфин напомнил, что исключительное право на служебное изобретение и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.