На Кубани продлен закон о пониженных ставках УСН компаниям ИТ-сферы

Закон о применении пониженных налоговых ставок до конца 2027 года для ИТ-компаний на УСН принят Законодательным Собранием Краснодарского края.

Как заявили в Департаменте информатизации и связи края, льгота позволяет бизнесу значительно сократить издержки и инвестировать больше в инновации и развитие. Пониженные налоговые ставки для сектора ИТ на упрощенной системе налогообложения — эффективная мера поддержки и развития данной сферы.

«Данная мера уже давно зарекомендовала себя как эффективный инструмент поддержки ИТ-компаний. Продление налоговых льгот создаст благоприятные условия для бизнеса, позволит сохранить рабочие места и привлечет новые компании в отрасль информационных технологий. Эта преференция обеспечит дальнейший рост налоговой базы и укрепит позиции края как центра развития ИТ-технологий», — отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Предложение продлить срок действия пониженных налоговых ставок до 31 декабря 2027 года было принято депутатами Закобрания, которые согласовали внесение изменений в краевой закон от 06.07.2022 № 4724-КЗ.

Для МСП из сферы ИТ, применяющих УСН, установлены ставки:

1% — если объект «доходы» (изначально 6%);

5% — объект «доходы минус расходы» (изначально 15%).

При этом доля профильных ИТ-доходов должна быть не менее 70%.