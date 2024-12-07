АО «Точка» купила 70% компании Kleek, которая разрабатывает сервис для оплаты счетов и перечисления чаевых. Остальные 30% остаются за основателем компании Эмилем Азизовым, который стал партнером Точки.

Сумма сделки сторонами не раскрывается. Об этом сообщает пресс-релиз, есть в распоряжении «Клерка».

Сервис Kleek уже входит в экосистему Точки: вместе компании развивают партнерский сервис «Точка Kleek». Сейчас он доступен для бизнеса из beauty-сферы и ресторанного бизнеса, но в дальнейшем будет расширяться и на другие сегменты.

Сделка позволит Точке расширить свой продуктовый портфель. Кроме того, инвестиции от Точки и интеграция в ее экосистему помогут сервису быстрее масштабироваться.

Сообщается, что сервис от Kleek выходит за рамки приема платежей и решает не только эквайринговую задачу, но и помогает развитию бизнеса. Например, он позволяет повышать скорость и эффективность процессов в общепите. При этом комиссия за обслуживание существенно ниже стандартных ставок при оплате картой и составляет 0,25%.

Благодаря совмещению технологий Точки и Kleek, клиент получает гибкий и надежный сервис с высоким качеством клиентской поддержки.

«Рынок приема платежей активно меняется: внедряются новые технологии, улучшающие клиентский опыт. Мы, как банк для бизнеса, не можем не реагировать на эти изменения. Именно поэтому покупаем компанию Kleek — одного из ведущих игроков в ресторанном сегменте, который специализируется на оплате счета по QR-коду. Мы ожидаем, что сделка с Kleek поможет нам занять одну из лидирующих позиций на рынке. Особенно, в тех сегментах где решения оплаты счета по QR-коду уже стали востребованными — рестораны и beauty. Далее мы планируем помочь сервису масштабироваться и адаптировать продукт и для других ниш», — пояснил Андрей Завадских, СЕО Точки.

Эмиль Азизов, основатель и СЕО Kleek, заявил: «Наша компания работает на рынке уже четвертый год. Ежегодно мы наращивали наши мощности и клиентскую базу. В итоге в прошлом году оборот Kleek составил почти 1 млрд рублей. Мы ожидаем, что после того, как компания войдет в периметр Точки, мы сможем ускорить наше развитие в несколько раз и привлечь существенную долю рынка в качестве клиентов».

Сооснователь Точки, лидер направления «Электронный бизнес» Евгения Евлютина считает, что Россия идет по китайской модели пути развития приема платежей: там QR-спрос растет, совсем скоро и у нас приживется такой формат взаимодействия с клиентом. Причем независимо от сфер бизнеса.

Неделей ранее Точка провела еще одну сделку по покупке IT-компании digitalkassa, которая занимается предоставлением облачной кассы для бизнеса в аренду на базе собственного ПО.

В октябре Точка приобрела сервис 24AI. Вместе с сервисом в Точку перешла и команда его разработчиков с опытом работы создания и внедрения ИИ. В 2023 году Точка купила стартап EcomCom. Он стал частью сервиса для селлеров «Точка Маркетплейсы», который позволяет управлять сразу несколькими онлайн-магазинами из одного окна.