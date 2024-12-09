Уволить по сокращению во время больничного нельзя

Разъяснение дает Роструд в письме от 01.11.2024 № ПГ/21320-6-1.
Дело в том, что увольнение по инициативе работодателя во время больничного не допускается. И не важно, что о предстоящем увольнении уведомили заранее.
Если к моменту увольнения сотрудник заболел, то уволить его можно в первый рабочий день после закрытия листка нетрудоспособности.
Кстати, сотрудницу с маленьким ребенком нельзя уволить по сокращению, даже если она сама этого хочет (письмо Роструда от 17.07.2024 № ПГ/13198-6-1).
Бухгалтеры часто допускают ошибки при увольнении сотрудников, мы это учли, поэтому в программе онлайн-курса «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С» есть целый блок с инструкциями по увольнению работника, оформлению документов и расчету выходного пособия. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 81% за 3 600 рублей вместо
18 990 рублей.
Начать дискуссию