Уволить по сокращению во время больничного нельзя

О сокращении штата надо предупредить сотрудников за 2 месяца. Но если к моменту увольнения кто-то из них ушел на больничный, то этого человека не увольняют вместе со всеми.

Разъяснение дает Роструд в письме от 01.11.2024 № ПГ/21320-6-1.

Дело в том, что увольнение по инициативе работодателя во время больничного не допускается. И не важно, что о предстоящем увольнении уведомили заранее.

Если к моменту увольнения сотрудник заболел, то уволить его можно в первый рабочий день после закрытия листка нетрудоспособности.

Кстати, сотрудницу с маленьким ребенком нельзя уволить по сокращению, даже если она сама этого хочет (письмо Роструда от 17.07.2024 № ПГ/13198-6-1).