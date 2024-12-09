При переходе с УСН на ОСНО для налога на прибыль не учитывают прошлогодние расходы

Разъяснение дает Минфин в письме от 28.10.2024 № 03-03-06/1/104995.
Главой 26.2 НК не предусмотрен порядок определения стоимости создаваемых объектов недвижимости.
В этой связи при применении организацией ОСНО (с методом начисления) оплаченные расходы, относящиеся к периоду применения УСН (в том числе связанные со строительством), не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
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