Налог на прибыль

При переходе с УСН на ОСНО для налога на прибыль не учитывают прошлогодние расходы

Даже если при УСН компания создает объект недвижимости, потом при переходе на ОСНО расходы на этот объект не учитываются.

Разъяснение дает Минфин в письме от 28.10.2024 № 03-03-06/1/104995.

Главой 26.2 НК не предусмотрен порядок определения стоимости создаваемых объектов недвижимости.

В этой связи при применении организацией ОСНО (с методом начисления) оплаченные расходы, относящиеся к периоду применения УСН (в том числе связанные со строительством), не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

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