🙏 ФНС обещает в 1 квартале 2025 года не штрафовать упрощенцев за неправильный НДС в чеках ККТ

С 2025 года вводятся новые ставка НДС 5% и 7% на УСН. Упрощенцы, выбравшие эти ставки, должны указывать их в чеках ККТ, когда обновится прошивка кассы.

Скоро должен выйти приказ ФНС с поправками форматы фискальных документов. Изготовители ККТ ведут доработки программного обеспечения с ориентировочными сроками готовности функционала ККТ обеспечить формирование кассовых чеков (БСО) с новыми ставками НДС 5% и 7% к концу 2024 года.

С 01.01.2025 новые ставки НДС уже надо указывать в чеках. За ошибки будет штраф по КоАП.

Между тем, если из-за отсутствия обновления ККТ бизнес будет выбивать чеки без новых ставок, это будет учитываться как отсутствие его вины, и штрафа не будет, если такое обновление будет произведено в разумный срок.

Разумный срок в данном случае – до конца 1 квартала 2025 года, сообщает региональное УФНС на своем сайте.

Не будет считаться нарушением, если до обновления ПО в разумные сроки сведения о расчетах формируются из учетной системы пользователя по ставке НДС 5% и 7% при сохранении отражения на кассовом чеке:

тега 1105 – «СУММА РАСЧЕТА ПО ЧЕКУ БЕЗ НДС»;

тега 1183 – «СУММА РАСЧЕТОВ БЕЗ НДС».

При этом сумма расчета должна включать в себя НДС по специальным ставкам (5% или 7%).

В 2025 году упрощенцы станут плательщиками НДС, одного из самых сложных налогов для бухгалтера. Подготовьтесь к изменениям. Подробнее о том, как выбрать ставку по налогу, кому положены пониженные ставки и льготы, как их получить и применять, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С». Посмотрите бесплатный урок.