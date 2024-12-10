Будет новая форма для оповещения ФНС о процентах на вклады физлиц

Банки буду передавать в ФНС информацию о начисленных депозитных процентах на бланке новой формы. Форму поменяли, потому что поменялись правила расчета НДФЛ с процентов по вкладу.

Новая форма утверждена приказом ФНС от 10.10.2024 № ЕД-7-11/845@.

Банки будут отдельно выделять, за какой год начислены проценты.

Напомним, сейчас имеет значение, в каком году они начислены. Но с 2025 года правила меняются.

Необлагаемый лимит для НДФЛ с депозитных процентов (1 млн руб. х ключевую ставку ЦБ) будет несгораемым для длинных вкладов. неиспользованный прошлогодний лимит будет применяться для расчета НДФЛ в следующем году, когда будут начислены проценты по вкладу со сроком действия более 15 месяцев.