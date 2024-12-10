Для районных коэффициентов к зарплате в 2025 году будет отдельная шкала НДФЛ

Новое правило, в том числе, касается и РК в Байконуре.
Об этом сообщает Минфин в письме от 29.10.2024 № 03-04-09/105865.
Ставки НДФЛ для районных коэффициентов за работу в местности с неблагоприятными (особыми) климатическими или экологическими условиями такие:
13% – до 5 млн рублей;
15% – свыше 5 млн рублей.
Работа в г. Байконуре отнесена к работе в районе экологического кризиса.
Кроме того, есть распоряжение Совмина СССР от 1987 года, по которому РК для Байконура можно считать связанным с работой в местностях с особыми климатическими условиями.
В этой связи для РК в Байконуре действуют ставки НДФЛ 13% и 15%.
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