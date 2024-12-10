Для районных коэффициентов к зарплате в 2025 году будет отдельная шкала НДФЛ

Для оклада будут одни ставки НДФЛ, для районного коэффициента – другие.

Новое правило, в том числе, касается и РК в Байконуре.

Об этом сообщает Минфин в письме от 29.10.2024 № 03-04-09/105865.

Ставки НДФЛ для районных коэффициентов за работу в местности с неблагоприятными (особыми) климатическими или экологическими условиями такие:

13% – до 5 млн рублей;

15% – свыше 5 млн рублей.

Работа в г. Байконуре отнесена к работе в районе экологического кризиса.

Кроме того, есть распоряжение Совмина СССР от 1987 года, по которому РК для Байконура можно считать связанным с работой в местностях с особыми климатическими условиями.

В этой связи для РК в Байконуре действуют ставки НДФЛ 13% и 15%.

Новые налоговые базы и ставки НДФЛ с 2025 года мы подробно разбирали тут.