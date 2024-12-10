При продаже залогового авто кредитор может платить НДС с разницы в цене

Разъяснение дает Минфин в письме от 01.11.2024 № 03-07-15/107733.
С 1 апреля 2024 года действуют новые правила для НДС при перепродаже авто, принадлежавших физлицам: НДС с межценовой разницы платят все продавцы б/у авто, если последним собственником, на которого было зарегистрировано транспортное средство, было физлицо.
Банк тоже может воспользоваться этим правилом заплатить НДС с межценовой разницы, когда будет продавать авто, которое было предметом залога по автокредиту.
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