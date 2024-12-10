Сотрудник не платит НДФЛ за полис ДМС от работодателя

Если работодатель заключил договор о добровольном медицинском страховании работников, то взносы по этому договору НДФЛ не облагаются. Выплаты по ДМС тоже.

Разъяснение дает Минфин в письме от 23.10.2024 № 03-04-05/102831.

При определении базы по НДФЛ туда не включают страховые взносы, уплаченные работодателем по договорам:

обязательного страхования;

добровольного личного страхования;

добровольного пенсионного страхования.

Выплаты по договорам ДМС, заключенным в пользу работников, на возмещение их медицинских расходов, также не учитываются при определении налоговой базы по НДФЛ.

Но есть исключение – оплата стоимости санаторно-курортных путевок.

Если по ДМС оплачивают путевку в санаторий, то будет НДФЛ. В остальных случаях по ДМС у сотрудников не будет налога.