Власти обсуждают введение предельных цен на отели на время крупных мероприятий

Минэкономразвития 12 декабря обсудит с участниками рынка разработанную Федеральной антимонопольной службой (ФАС) методику расчета предельных цен на гостиничные услуги во время международных форумов.

Как заявляют организаторы, сейчас стоимость номеров в отелях во время проведения знаковых мероприятий может увеличиваться в 5-7 раз, что негативно сказывается на имидже форумов. Отельеры выступают против регулирования цен.

К разработке соответствующего законопроекта ФАС приступила еще в 2021 году по поручению Михаила Мишустина. Предполагается, что цены будут регулироваться на период мероприятий, перечень которых определяется федеральным законом или актом Президента, пишет «Ъ». Это, например, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ), Российский инвестиционный форум в Сочи.

Предельные цены номеров в отелях будут рассчитываться на основе: