⚡ Последний день акции! Топовые онлайн-курсы от 3 600 рублей

Только сегодня, 10 декабря, вы можете купить курсы по управленческому учету, зарплате, НДС, налоговой реформе-2025 и многим другим направлениям с выгодой до -82%. Скорее за покупками!

Не теряйте времени. Если вы думаете, что за месяц невозможно ничего освоить, то вы ошибаетесь. Мы выбрали для вас четыре онлайн-курса, которые вы успеете пройти до Нового года, а использовать навыки сможете прямо с января 2025 года!

Сделать это вы сможете на наших онлайн-курсах, тем более, что сегодня вы можете купить топовые программы за 3 600 рублей!

Это отличная возможность для тех, кто давно хотел освоить специальность бухгалтера или после долгого перерыва планирует вернуться в профессию. Вы сможете получить знания, необходимые для карьерного роста, перехода на другой участок или на аутсорс — какой бы ни была ваша цель — все необходимое вы найдете на курсах «Клерка».

Вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты онлайн-курса вы сможете приступить к учебе!

Выбирайте онлайн-курсы и приступайте к учебе!

Каталог курсов

Предложение действует один день! Завтра цены вырастут.

В 2025 году бухгалтеров ждет самая масштабная налоговая реформа за последние 20 лет, а на подготовку осталось меньше месяца. Чтобы вам не пришлось собирать информацию по крупицам, мы записали новый онлайн-курс со всеми изменениями.

После обучения вы будете уверенно работать с новыми ставками налога на прибыль и прогрессивной шкалой по НДФЛ, вести учет на УСН, рассчитывать НДС, налог на имущество и другие федеральные и местные налоги, а также без ошибок составлять по ним отчетность.

Цена со скидкой 60%: 3 600 рублей вместо 9 000 рублей.

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Налоговая реформа по НДФЛ уже принята, и с января 2025 году работать придется по новым правилам, поэтому мы обновили программу и добавили туда отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате.

На онлайн-курсе вы систематизируете и актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ. На практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП и все это с учетом налоговой реформы-2025.

Цена со скидкой 81%: 3 600 рублей вместо 18 990 рублей.

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На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Поможете руководителю определить слабые места в работе компании, станете его правой рукой — сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

Цена со скидкой 45%: 7 000 рублей вместо 12 700 рублей.

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На онлайн-курсе вы научитесь рассчитывать НДС, определять налоговую базу по стандартам налоговой реформы-2025 — станете универсальным специалистом, который может работать с компаниями на ОСНО и УСН.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

Цена со скидкой 74%: 4 200 рублей вместо 16 000 рублей.

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