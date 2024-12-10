⚡ Последний день акции! Топовые онлайн-курсы от 3 600 рублей

Не теряйте времени. Если вы думаете, что за месяц невозможно ничего освоить, то вы ошибаетесь. Мы выбрали для вас четыре онлайн-курса, которые вы успеете пройти до Нового года, а использовать навыки сможете прямо с января 2025 года!
Сделать это вы сможете на наших онлайн-курсах, тем более, что сегодня вы можете купить топовые программы за 3 600 рублей!
Это отличная возможность для тех, кто давно хотел освоить специальность бухгалтера или после долгого перерыва планирует вернуться в профессию. Вы сможете получить знания, необходимые для карьерного роста, перехода на другой участок или на аутсорс — какой бы ни была ваша цель — все необходимое вы найдете на курсах «Клерка».
Вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты онлайн-курса вы сможете приступить к учебе!
Выбирайте онлайн-курсы и приступайте к учебе!
Предложение действует один день! Завтра цены вырастут.
Налоговая реформа-2025
В 2025 году бухгалтеров ждет самая масштабная налоговая реформа за последние 20 лет, а на подготовку осталось меньше месяца. Чтобы вам не пришлось собирать информацию по крупицам, мы записали новый онлайн-курс со всеми изменениями.
После обучения вы будете уверенно работать с новыми ставками налога на прибыль и прогрессивной шкалой по НДФЛ, вести учет на УСН, рассчитывать НДС, налог на имущество и другие федеральные и местные налоги, а также без ошибок составлять по ним отчетность.
Цена со скидкой 60%: 3 600 рублей вместо
9 000 рублей.
Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С
Налоговая реформа по НДФЛ уже принята, и с января 2025 году работать придется по новым правилам, поэтому мы обновили программу и добавили туда отдельный блок со всеми изменениями по НДФЛ и зарплате.
На онлайн-курсе вы систематизируете и актуализируете знания по расчету зарплаты, пособий, страховых взносов и НДФЛ. На практике отработаете заполнение отчетности и ведение учета в 1С:ЗУП и все это с учетом налоговой реформы-2025.
Цена со скидкой 81%: 3 600 рублей вместо
18 990 рублей.
Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования
На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.
Поможете руководителю определить слабые места в работе компании, станете его правой рукой — сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.
Цена со скидкой 45%: 7 000 рублей вместо
12 700 рублей.
НДС: расчет, декларация, 1С
На онлайн-курсе вы научитесь рассчитывать НДС, определять налоговую базу по стандартам налоговой реформы-2025 — станете универсальным специалистом, который может работать с компаниями на ОСНО и УСН.
Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.
Цена со скидкой 74%: 4 200 рублей вместо
16 000 рублей.
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